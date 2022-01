Der Edelmetallsektor ächzt in diesen Tagen ein wenig unter der robusten Vorstellung des US-Dollars.

Platin legte einen verhaltenen Start ins neue Jahr hin, zeigte sich aber immerhin bereits kurzzeitig oberhalb von 1.000 US-Dollar. Dass dieser Ausflug über die psychologisch wichtige Marke nicht von Dauer war, sollte in Anbetracht der aktuellen Gemengelage noch nicht überbewertet werden…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 15.12. zu Platin hieß es an dieser Stelle unter anderem: „[…] Mit großer Vehemenz läuft Platin gegenwärtig die markante Unterstützung von 900 US-Dollar an. Die veritable Abwärtsdynamik lässt für die nächsten Handelstage nicht viel Gutes erwarten. Sollte es zum Bruch der 900 US-Dollar kommen, könnte es zügig in Richtung 860 US-Dollar weitergehen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 800 US-Dollar ist in der aktuellen Gemengelage nicht auszuschließen. Allerdings ist die Bewegung überverkauft. Gegenbewegungen sind daher möglich. Um Relevanz zu erlangen, müssen die 950 US-Dollar zurückerobert werden.“

In der Folgezeit wurde es aus charttechnishcer Sicht interessant. Platin lief noch einmal den Bereich von 900 US-Dollar an und bestätigte dieses Niveau. In Verbindung mit dem markanten September-Tief, das ebenfalls im Bereich von 900+ US-Dollar ausgebildet wurde, zeichnet sich im Chart nun ein Doppelboden ab.

Noch ist die Aussagekraft des Doppelbodens begrenzt. Er könnte aber den Grundstein für eine neue Aufwärtsbewegung legen, sofern in den nächsten Tagen und Wochen die entsprechenden Weichen gestellt werden können…

Um das Thema Doppelboden weiter voranzutreiben, müsste Platin zunächst über die 1.000 US-Dollar und sich dort festsetzen. Die 1.030 US-Dollar und die 1.050 US-Dollar wären weitere Zwischenstationen, die erreicht werden müssten. Ein nachhaltiger Ausbruch über das November-Hoch bei 1.100+ US-Dollar würde das Bodenbildungsszenario schließlich abschließen.

Die aktuelle Konstellation birgt jedoch auch noch allerhand Risiken. Aus charttechnischer Sicht wäre es daher eminent wichtig, wenn sich der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 950 US-Dollar abspielen würde. Bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 900 US-Dollar wäre das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch. In diesem Fall müsste zudem eine Neubewertung der Lage erfolgen.