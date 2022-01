Das Verhältnis von einem Markt zu einem anderen bezeichnet man als Ratio. Die Gold/Silber-Ratio hat sich als ausgezeichnetes Langfrist-Instrument erwiesen, mit dessen Hilfe man Bullen- und Bärenmärkte bei den Edelmetallen, speziell aber bei Gold ausgezeichnet antizipieren konnte. Der Planungshorizont reicht hierbei über 6-36 Monate.

Im Wesentlichen oszilliert die Gold/Silber-Ratio zwischen zwei Schwellen: 0,40 auf der Unterseite und 0,90 auf der Oberseite.

Betrachten wir nun die Gold/Silber-Ratio (blau) im Vergleich zum Goldpreis, um zu sehen, welche Ratio-Werte Indikationen für Rallye oder Korrektur brachten. Relative Tiefs in der Ratio (also, wenn Gold und Silber nicht allzu weit auseinander lagen im Preis) brachten in der unkittelbaren Folge Seitwärts- oder Abwärtsbewegungen von Gold. Hohe Ratio-Werte (wenn also Gold ein zigfaches von Silber ausmachte) waren starke Indizien für eine bevorstehende Edelmetall-Hausse und einen steigenden Goldpreis.

Ich kaufe derzeit verstärkt klassische Optionsscheine auf Gold, speziell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley:

Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22

Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 7 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures.