Noch hält der Abwärtstrend ausgehend von 71,38 US-Dollar bei Dow grob an. Der unverhofft spätere Rebound um den EMA 200 zurück an 59,00 US-Dollar konnte das Chartbild zuletzt etwas aufhellen. Sollte jetzt die Aufwärtsdynamik weiter hoch bleiben, kämen demnächst auch verwertbare Impulse zustande.

Komfortable Ausgangslage

Solange der Bereich um 60,00 US-Dollar unüberwunden bleibt, sind latente Rückfallrisiken zurück auf 56,77 US-Dollar allgegenwärtig. Aber erst über 60,00 US-Dollar dürfte endlich eine längere Erholungsbewegung starten, denkbar wäre ein Rücklauf zurück an die Augusthochs bei 65,86 US-Dollar. Darüber könnten sogar noch einmal die Jahreshochs aus 2021 bei 71,38 US-Dollar in den Fokus geraten. Ein Kursrutsch unter 50,00 US-Dollar würde unweigerlich zu Verkaufssignalen in Richtung 45,93 und 37,85 US-Dollar führen.