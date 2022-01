Millicom Names Bruha New CFO (PLX AI) – Millicom CFO change as Tim Pennington will retire.Millicom names Sheldon Bruha Chief Financial Officer as of April 1 (PLX AI) – Millicom CFO change as Tim Pennington will retire.

Millicom names Sheldon Bruha Chief Financial Officer as of April 1 Wertpapier

Millicom International Cellular Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 07.01.2022, 22:19 | | 14 0 | 0 07.01.2022, 22:19 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer