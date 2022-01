Doch während der innovative Teil der Finanzbranche vorangeht und die Kryptos einsetzt, stehen viele noch an der Seitenlinie. Der weniger innovative Teil der Finanzbranche wartet, dass Kryptowährungen endgültig im Mainstream ankommen. Doch da können sie lange warten. Denn im Mainstream sind Kryptowährungen oder andere Blockchain-Anwendungen bereits vor Jahren angekommen. Über kaum ein anderes Finanzthema wurde soviel geschrieben und gesprochen, kaum eine andere Innovation hat so schnell so viele Menschen erreicht. Immer mehr Broker, Banken, Vermögensverwalter setzen Kryptowährungen ein, selbst in der sehr konservativen Versicherungsbranche werden sie bereits verwendet.

Staaten haben den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt, Autohersteller akzeptieren mal ja und mal auch wieder nicht den Bitcoin als Bezahlung, in vielen Geschäften lässt sich mit Kryptos zahlen und auch an Geldautomaten kann damit gehandelt werden. Die Liste der Unternehmen, die Kryptowährungen in ihre Bilanzen genommen haben, ist lang und wird immer länger. Viele haben ihre Cash-reserven zum Teil in Bitcoin angelegt. Und damit gutes Geld verdient, während der Rest der Cash-Reserve Strafzinsen zahlen musste.