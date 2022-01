Valneva – es bleibt turbulent

Liebe Leser – eine neue Corona-Variante ist da und im Ursprungsland läuft ab 9.1 der Afrika-Cup im Fußball! Warum interessiert es am Markt niemand? Für uns im Börsendienst # schauen Sie gerne schon einmal auf unserer neuen Homepage www.feingoldresearch.de vorbei# spielt dies schon eine Rolle. Vor allem aber ist gerade spannend, warum Valneva so unter Druck kommt. Wir waren sehr skeptisch Anfang Dezember bezüglich der Impfaktien. Bei großen Börsenmagazinen hat es erste Turbo-Bulls zerhauen wie wir hören, das war wohl unvermeidbar wenn man zu offensiv an die Titel herangegangen ist. Unsere Wahl bei Biontech und anderen – Bonuspapiere. Sie sind die besseren Aktien. Warum und wieso, das erläutern wir im Abo-Bereich mit frischen Papieren. Denn – unser Szenario für Biontech ist “Impf-Grundrauschen plus ein wenig MRNA Phantasie”. Valneva hat es weit schwieriger und ein “Long um jeden Preis” kann da sehr teuer werden wie man gerade sieht.

