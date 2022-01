DAX – Jahresauftakt wie erwartet/befürchtet

Der DAX hatte es fast geschafft, das Rekordhoch vom November zu erreichen. Wenige Punkte unter dem höchsten Punkt kam dann die Wende nach unten. Dieses Verhalten kam nicht völlig überraschend. Die Indikatoren hatten mit Notierungen im überkauften Bereich bereits angezeigt, dass ein neues Top zwar möglich, aber kaum von langer Dauer sein dürfte. Zudem war der Abstand zur 21-Tage-Linie recht hoch, sodass auch hier mit einem Rückschlag zu rechnen war. Mit den Verkaufssignalen bei den Indikatoren ist der deutsche Leitindex dann wieder in die alte Widerstandszone zurückgefallen. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Damit würden die Signale der anderen Indikatoren bestätigt werden. Sollte dies so erfolgen, sind weitere Kursrückgänge wahrscheinlich. Die Kerze am Freitag, welche das Verhalten der Marktteilnehmer widerspiegelt, lässt allerdings etwas Hoffnung aufkommen. Der Index konnte sich von den Tagestiefs wieder nach oben entfernen und in der oberen Hälfte der Tagesrange schließen. Bei einer freundlichen Wocheneröffnung könnte zum einen das Verkaufssignal beim MACD-Indikator verhindert werden und zum anderen der Schritt aus besagtem Widerstandsbereich erfolgen. Ein solches Signal, gleichgültig ob nach oben oder nach unten, sollte auf jeden Fall abgewartet werden, auch wenn die Chance wieder nach oben zu laufen etwas höher eingeschätzt werden sollte.

Dow Jones – Doch noch ein neues Top geschafft, aber nicht halten können

Der Dow Jones konnte doch noch den Ausbruch aus dem Widerstandsbereich generieren. Allerdings hielt die Freude darüber nicht lange an. Die zweite Wochenhälfte war dann von Gewinnmitnahmen geprägt. Genau wie beim DAX hatten die Indikatoren im überkauften Bereich eine solche kurzfristige Korrektur bereits angekündigt. Nun steht der MACD-Indikator unmittelbar vor einem Verkaufssignal. Am Freitag wurde ein Doji hinterlassen, was ein Zeichen für Unsicherheit darstellt. Auffällig waren die Umsätze in den letzten drei Handelstagen. Diese waren bei fallenden Kursen rückläufig, was dafür spricht, dass kein Verkaufsdruck vorhanden war. Wichtig wird hier zu beobachten sein, ob zum Wochenauftakt das nun erreichte Niveau gehalten werden kann. Wenn dies der Fall ist, könnte in letzter Sekunde ein Verkaufssignal des MACD-Indikators verhindert werden. Bleibt die Unsicherheit bestehen, ist ein weiterer Rückschlag und damit Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends wahrscheinlich.