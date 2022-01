Lebensmittel, Strom, Öl und Gas: Die Preise sind drastisch gestiegen. In Deutschland erhöhten sich die Verbraucherpreise 2021 laut dem Statistischen Bundesamt um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Dezember kletterten die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 5,3 Prozent. Die Teuerungsrate wird nach Einschätzung von Volkswirten in den kommenden Jahren hoch bleiben.

Anleger können auf unterschiedliche Weise auf die hohe Inflation reagieren und ihr Portfolio entsprechend ausrichten. Eine Möglichkeit ist es, in Form von Aktien und Aktienfonds in Unternehmen zu investieren. Denn Beteiligungen an Aktiengesellschaften sind gewissermaßen Investments in Sachwerte.