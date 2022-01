Immer wieder ergeben sich kurzfristige Handelssignale für kurzfristig orientierte Anleger, die den Future der Deutschen Bundesanleihe (Euro-Bund) auf Tagesbasis hoch oder runter handeln. Verständlicherweise würden sich hieraus zeitnah gewisse Ansätze ergeben, allerdings mahnt das übergeordnete Chatbild zur Vorsicht. Die Ausschläge auf der Oberseite sind sichtlich kleiner geworden, immer wieder musste der EMA 200 bzw. der Bereich um 167,50 Euro als Unterstützung herhalten. Um greifbare Handelsansätze zumindest für kurzfristig orientierte Investoren zu erhaschen, müssen gewisse Einstiegsvoraussetzungen erfüllt werden. Anderenfalls und übergeordnet ist die laufende Seitwärtsspanne zwischen 167,50 und 179,62 Euro ohnehin als neutral zu bewerten.

Kurz- oder langfristig?!

Sollten sich die Kurse beim Euro-Bund Future demnächst im Bereich von 167,67 Euro stabilisieren, würde dies Hinweise auf eine Gegenbewegung liefern, Zugewinne an 172,50 Euro wären in diesem Fall möglich. Ein weiteres Ziel könnte sogar an den Kursspitzen aus Ende 2021 bei 175,00 Euro liegen. Allerdings sei auch darauf hingewiesen, dass innerhalb der Seitwärtsspanne ein abfallender Trend zu erkennen ist, ersteres Ziel könnte aber ohne größere Probleme erreicht werden. Größere Kaufsignale in Richtung 185,45 Euro ergeben sich allerdings nach Auflösung der laufenden Seitwärtsspanne.