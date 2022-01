Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wertpapierhandel Wie kann ich in Deutschland US-ETFs kaufen? Immer wieder sorgt Cathie Wood mit ihren Themen-ETFs für Aufsehen – in beide Richtungen. Doch ob die Gewinne bei der Star-Investorin sprudeln oder wie zuletzt die Kurse sinken: Deutsche Anleger:innen stehen an der Seitenlinie, da Woods‘ ETFs nur in den USA gelistet sind. Kauf hierzulande nicht machbar? Doch, aber gar nicht so einfach. Hier lest ihr, welche Möglichkeiten es gibt und was man beachten sollte.