Das Geschäft von Infineon läuft seit Monaten glänzend. Für das am 1. Oktober begonnene Geschäftsjahr verspricht Vorstandschef Reinhard Ploss ein Umsatzplus von 15 Prozent. Die operative Marge soll auf 21 Prozent klettern, drei Prozentpunkte mehr als im bereits außergewöhnlich erfolgreichen vorigen Geschäftsjahr. So sollten Chips bis Ende 2022 knapp bleiben. Der Digitalisierungsschub ist nachhaltig. Daher wird das starke Wachstum noch eine ganze Weile andauern. Die Knappheit lässt sich bei den Auftragsfertigern wie TSMC und Samsung lokalisieren, die zwar ihre Anlagen modernisiert haben, aktuell aber nicht damit gerechnet haben, dass Kunden wie die Autoindustrie Halbleiter älterer Generationen nachfragen. Laut Insidern von Infineon macht es bei vielen Bauteilen keinen Sinn mehr, diese weiter zu schrumpfen, wie es in der Branche seit Jahrzehnten üblich war.

Analysten bewerten Infineon positiv. Goldman hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Dies eröffnet ein ungehebeltes Kurspotenzial von knapp 27 Prozent. Im übergeordneten Bild hat Infineon seit dem coronabedingten Sell Off Mitte März 2020 seinen Aktienkurs von 10,55 Euro bis auf 43,10 Euro in der Spitze mehr als vervierfacht. Kann das geplante Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) aufrecht erhalten werden, so folgt daraus ein erwartetes KGV 2023/24 von aktuell 23. Unter der Prämisse von weiterem Wachstum der EPS -über das Geschäftsjahr 2023/24 hinaus - sind auch die Aktionäre bereit, ein KGV dieser Höhe zu tolerieren. Dies könnte mittelfristig zu Kurssteigerungen führen. Kurzfristig betrachtet befindet sich der Kurs in einer Dreiecksformation, wo die Notierung in Trendrichtung nach oben ausbrechen könnte.