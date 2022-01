Seit der hawkishen Wende der Fed haben wir ein "neues Spiel": plötzlich kommen Tech-Werte unter Druck, der Nasdaq startet so schlecht in das neue Jahr wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Einer der zentralen Faktoren für die Aktienmärkte sind die aufgrund der hawkishen Wende steigenden Anleiherenediten - damit gibt es plötzlich wieder eine Alternative zu TINA. Entscheidend in dieser Woche werden die Aussagen von Jerome Powell am Dienstag in seiner Anhörung zur Wieder-Nominierung vor dem US-Senat sowie die US-Verbaucherpreise am Mittwoch. Noch ist viel zu wenig Schaden angerichtet an den Aktienmärkten, als dass Fed-Chef Jerome Powell schon jetzt kalte Füsse bekommen dürfte. Welche Botschaften vermitteln die Charts?

