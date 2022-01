Disziplin wichtiger als Timing

Das neue Jahr verspricht aus vielerlei Hinsicht spannend zu werden. Bisher dominieren noch die Optimisten, die weiterhin von volatilen Märkten profitieren wollen. Anlegerinnen und Anleger, insbesondere die neu Hinzugekommenen, sind jedoch gut beraten, sich nicht ständig von der Tageskomik der Börsen beeinflussen zu lassen. Eine regelmäßige Überprüfung der Portfolioallokation ist sicherlich sinnvoll. Privatanlegende schichten allerdings ihr Depot viel zu oft um und versuchen, die Kauf- und Verkaufskurse zu timen.

Obwohl die Ordergebühren in den letzten Jahren stark gesunken sind und Deutschland insgesamt eher günstige Bankspesen aufweist als beispielsweise Italien, Spanien, Österreich oder Frankreich, entstehen so durch das Timing unnötige Kosten. Hin und her, Taschen leer – so subsumierten es vor vielen Jahren schon die alten Börsengurus. Außerdem sorgt die direkt abgeführte Abgeltungssteuer dafür, dass sich der Wiederanlagebetrag zunächst reduziert, sofern ein Gewinn realisiert wird, der die Freibeträge übersteigt.