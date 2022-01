Seit den 1980er Jahren war jedes Jahrzehnt wärmer als das vorangegangene, wobei die acht Jahre zwischen 2014 und 2021 die heißesten Jahre überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnung waren. Mit zunehmender Wärme steigt auch der Meeresspiegel und bedroht die Existenz von Inselstaaten und Ländern wie Bangladesch. Zudem kommt es vermehrt zu Waldbränden, Dürren, Stürmen, starken Niederschlägen und Überschwemmungen. Schon jetzt lassen sich diese Veränderungen deutlich wahrnehmen, weswegen die internationale Staatengemeinschaft im Dezember 2015 mit dem Übereinkommen von Paris ein entsprechendes Gegenwirken beschloss. Dem Abkommen nach sollen Anstrengungen unternommen werden, damit die globale Durchschnittstemperatur nicht um mehr als 1,5 °C und keinesfalls um mehr als 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigt. Seither haben viele Staaten einen Fahrplan zur sukzessiven Reduktion des CO2-Ausstoßes verabschiedet. 120 Länder, die für über 70 % des weltweiten BIP verantwortlich sind, haben sich dabei sogar zu einer zukünftigen Kohlenstoffneutralität verpflichtet. Neben einem verstärkten Engagement in erneuerbare Energien lassen sich diese Ziele nur durch einen zusätzlich niedrigeren Energieverbrauch erreichen.

Foto: http://www.nebenwerte-online.de

Der Gebäudesektor als CO2-treibende Kraft

Laut einem Bericht der Global Alliance for Building and Construction, die zum Umweltprogramm der Vereinten Nationen gehört, ist allein der Gebäudesektor für 38 % der gesamten energiebedingten Kohlenstoffemissionen weltweit verantwortlich. Die Verringerung des CO2-Ausstoßes in diesem Sektor spielt daher eine herausragende Rolle bei der Erfüllung der Klimaziele. Ideale Rahmenbedingungen also für Investitionen in entsprechende Lösungsanbieter.

Auf die Hülle kommt es an

1665 erteilte der französische König Ludwig der XIV. ein exklusives Herstellungsprivileg für Spiegelglas an Nicolas Dunoyer und seine Partner. Ziel war es, die Monopolstellung der Republik Venedig auf Europas Spiegelmarkt zu brechen. Die entstandene königliche Spiegelglasmanufaktur hatte ihre Hauptproduktionsstätte in einem kleinen Dorf in der Normandie und teilt mit diesem mittlerweile auch seinen Firmennamen – Saint-Gobain (WKN: 872087 ISIN: FR0000125007). Dabei produziert man längst nicht mehr nur Spiegelglas. Das Unternehmen selbst bezeichnet sich als Weltmarktführer für die Gestaltung von nachhaltigen Lebensräumen und bestimmt den Markt in den Bereichen Flachglas, innovative Werkstoffe, Bauprodukte und Baufachhandel. Mit seinen Lösungen für die Renovierung, die Gebäudehülle und den Leichtbau sollen nach eigenen Angaben mindestens zwei Dritteln der durch Gebäude verursachten Emissionen vermieden werden können.