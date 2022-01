Inflation und Zinsen bleiben die entscheidenden Themen

Heute heißt es an der Börse „zurück auf Los“, denn der Aktienmarkt startet in die erste richtige Handelswoche des Jahres 2022. Die großen institutionellen und professionellen Investoren sitzen nun wieder fast vollzählig vor ihren Bildschirmen und greifen ins Marktgeschehen ein. Durch die wieder höheren Handelsvolumina sind die Aktienkurse nicht mehr so leicht zu bewegen, wie es noch in den vergangenen fast drei Wochen der Fall war. Wir stellen die Einschätzung von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Was allerdings bleibt, sind die Faktoren, die die Kurse bewegen. Inflation und Zinsen dürften die entscheidenden Themen auch in dieser Handelswoche sein, mit dem Höhepunkt der Zahlen zur Inflationsentwicklung in den USA am Mittwoch. Aber auch die am Freitag startende Berichtssaison für das vierte Quartal des vergangenen Jahres, die traditionell mit den US-Banken beginnt, könnte für Bewegung am Markt sorgen.

Am Anleihemarkt steigen indes die Renditen weiter. Die 10-jährige US-Staatsanleihe notiert inzwischen auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Dies liegt vor allem an den erwarteten Inflationszahlen, die mit prognostizierten sieben Prozent auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren landen würden. Als Folge daraus macht sich allmählich immer mehr Risikoaversion unter den Anlegern breit. Uns könnte demnach eine holprige Börsenwoche bevorstehen.

Neues gibt es auch vom Autobauer Volkswagen. War der Konzern zum Jahresende noch mit Machtkämpfen und Lieferengpässen beschäftigt, verkündete er nun, dass der Absatz der SUV-Modelle in den USA um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Leider zeigte sich dieser Trend aber nicht über die gesamte Fahrzeugpalette. Insgesamt fiel der Absatz in den Vereinigten Staaten um knapp elf Prozent. Hauptgrund ist der weiterhin bestehende Chipmangel. Anleger müssen also bei der VW-Aktie weiter auf eine Lösung der langfristigen Probleme warten.