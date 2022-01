Den Stuttgartern gelingt ein Traumstart in das neue Jahr. Bereits am vierten Handelstag notiert die Aktie mit einem Plus von 13%. Aktueller Kurs 76,43 Euro. Der mit Abstand beste Wert im DAX! Häufig ist es so, daß Unternehmen, die stark in das neue Jahr starten, auch im Gesamtjahr die Nase vorn haben. Bei Daimler dreht sich jetzt alles um die Elektromobilität. Hier wollen die Schwaben an der technologischen Spitze mitmischen. Auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas stellt Daimler mit dem Prototypen EQXX ein elektrisch betriebenes Fahrzeug vor, das mit einer Batterieladung mindestens 1.000 Kilometer weit kommen soll.

Leichtbau und die Aerodynamik soll’s möglich machen. Die Studie ist noch Zukunftsmusik, doch beim autonomen Fahren hat „der gute Stern auf allen Straßen“ soeben als erster Autohersteller der Welt eine Genehmigung für das automatisierte Fahren erhalten. Die Genehmigung gilt für Deutschland auf den 13.200 Autobahnkilometern. Hier soll es möglich sein, bei hohem Verkehrsaufkommen und in Staus bis maximal 60 Stundenkilometern den Blick von der Straße abzuwenden, um zum Beispiel E-Mails zu checken. Falls nötig, muß der Fahrer allerdings sofort wieder das Steuer übernehmen können. Noch im ersten Halbjahr möchten die Stuttgarter S-Klasse-Modelle mit der Sonderausstattung auf den Markt bringen. Auch der EQS, ein Elektrofahrzeug im Luxussegment, soll zum autonomen Fahren aufgerüstet werden können. Die Abspaltung von Daimler Trucks im Dezember hat gut eingeschlagen. Erste Notiz 28 Euro. Aktuell hat sich das Papier schon um 14% auf 31,74 hochgearbeitet. Bei dem Spin-off hat sich herausgestellt, daß der chinesische Autobauer Beijing Automotive Group mit knapp 10% größter Anteilseigner von Daimler ist. Das macht Sinn, denn schließlich ist China der mit Abstand größte Absatzmarkt der deutschen Hersteller. Der Heimatmarkt schwächelt. Im zu Ende gegangenen Jahr schrumpften die Pkw-Neuzulassungen hierzulande um mehr als 10%. Ursprünglich hatte die Branche einen Zuwachs um 8% erwartet. Lieferengpässe, vor allem bei Halbleitern, machten einen Strich durch die Rechnung. Daimler gelang aber das Kunststück, bei niedrigerem Absatz höhere Gewinnmargen zu erzielen. Die Knappheit führte zum einen zu steigenden Verkaufspreisen, zum anderen gelang es dem Unternehmen, durch eine Verschiebung des Produktmix zu Premiumfahrzeugen trotz der geringeren Stückzahlen höhere Gewinne zu erzielen. Trotz eines um 30% gesunkenen Pkw-Absatzes hat Daimler den operativen Gewinn (Ebit) um 17% auf 3,6 Milliarden gesteigert. Der Konzernumsatz blieb mit gut 40 Millionen unverändert. Für das Gesamtjahr 2021 stellt der Vorstand Umsatz und operativen Gewinn „deutlich über dem Vorjahr“ in Aussicht. Trotz der guten Performance, auch im letzten Jahr kletterte der Kurs bereits um 36%, ist die Aktie immer noch nicht überteuert. Das KGV (2022) etwa 7. Fazit: Unter den Autoherstellern fährt Mercedes an der Spitze mit. Stromer elektrisieren Anleger. Die Aktie dürfte weiter steigen.