DAX erreicht Bereich um 10er-EMA

Zugleich kam es zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA. Ein Stärkesignal, was auf eher weiter steigende Kurse hindeutet. Ab dem Verlaufshoch bei 16.285 Punkten leitete der DAX am Vortag eine Abwärtskorrektur ein, die im Tagestief 15.988 Punkte erreichte. Am heutigen Freitag zeigt sich der DAX erneut tiefer im Bereich von 15.950 Punkten und damit direkt im Bereich des 10er-EMA. Solange der DAX über dem 10er-EMA im Tageschart notiert, zeigt der DAX weiter Stärke an. Die Abwärtskorrektur könnte im Bereich des 10er-EMA auslaufen.

Aktuelle Lage