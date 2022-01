Caterpillar versucht sich an Trendwende

Den letzten markanten Höhepunkt erreichte Caterpillar (CAT) im Sommer letzten Jahres bei 246,69 US-Dollar und ging anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung über. Diese endete um 186,84 US-Dollar, die letzten Wochen waren von einer zähen Seitwärtsphase geprägt. Allerdings hat sich das Chartbild mit den jüngsten Zugewinnen in diesem Jahr deutlich aufgehellt, aktuell notiert der Wert um 225,00 US-Dollar und versucht sich nun an dieser Hürde. Gelingt ein Ausbruch darüber, könnte daraus ein Folgekaufsignal hervorgehen.

Ausbruch abwarten

Sobald die Caterpillar-Aktie oberhalb von 225,50 US-Dollar notiert, werden weitere Anstiegschancen zunächst an 234,86 und darüber schließlich die Jahreshochs aus 2021 bei 246,69 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Damit könnte auch die volatile Bodenbildungsphase seit Juli letzten Jahres endlich einen Abschluss finden. Sollte ein Abpraller zustande kommen, findet CAT entsprechende Unterstützungen zunächst um 216,47 und darunter bei 208,50 US-Dollar vor.