Noch Anfang 2021 kratzte Delivery Hero an der Kursmarke von 145,40 Euro, eine rasche Abfuhr weiterer Käufer führte zu Abschlägen auf den runden Unterstützungsbereich von 100,00 Euro. Diese Phase wurde danach bis Dezember letzten Jahres fortgesetzt, erst an dieser Stelle entschlossen Verkäufer sich weiter durchzusetzen und die Aktie bis heute in den Bereich von 81,50 Euro abwärts zu drücken. Allerdings liegen charttechnische Trendwendepunkte noch ein Stück weit tiefer, was den laufenden Ausverkauf kurzfristig noch fortsetzen könnte.

Schwache Aktien gefragt

Die großen Highflyer der letzten Jahre werden sukzessive abgestoßen, am Beispiel von Delivery Hero lässt sich weiteres Abwärtspotenzial in den Bereich von rund 75,00 Euro nach technischer Auswertung ableiten. Von da an könnten dann wieder gezielt dagegen Maßnahmen der Bullen getroffen werden und für eine Erholungsbewegung sorgen. Aber selbst auf der kurzen Wegstrecke in Richtung 75,00 Euro ließe sich über entsprechende Hebelprodukte noch eine nicht unerhebliche Rendite erwirtschaften.