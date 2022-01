Delivery Hero Sees Food Delivery Business Breakeven in H2 2022; Confirms Long-Term Target (PLX AI) – Delivery Hero says expects its food delivery business to break even during the second half of 2022.Delivery Hero sees food delivery business to generate between EUR 0 and 100 million in adjusted EBITDA in the fourth quarter of … (PLX AI) – Delivery Hero says expects its food delivery business to break even during the second half of 2022.

Delivery Hero sees food delivery business to generate between EUR 0 and 100 million in adjusted EBITDA in the fourth quarter of 2022

Delivery Hero says quick commerce business investments predicted to peak in the first quarter of 2022 and gradually decline thereafter

Delivery Hero reconfirms its long-term adjusted EBITDA/GMV margin target of 5-8% on a group level

Autor: PLX AI | 10.01.2022, 22:24

