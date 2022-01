Brent Crude Öl geht mit Aktien auf Talfahrt

Das Ende Dezember aktivierte Kaufsignal durch den Kurssprung über den Buy-Trigger von 78,00 US-Dollar verschaffte dem Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude Aufwärtspotenzial an das Widerstandsniveau um 82,50 US-Dollar. Dort scheint sich jedoch kurzzeitig ein untergeordneter Trendwechsel einzustellen, dieser dürfte im Idealfall zurück auf das Ausbruchsniveau abwärts führen. Zugute kommt dem Öl-Future die in fünf Wellen ausgeprägte Anstiegsphase der letzten Wochen, was auf einen klaren Aufwärtsimpuls hindeutet.

1-2-3-Konsolidierung zu erwarten

Kurzfristig sollten sich Anleger auf Abschläge einstellen, diese dürfen in einem ersten Schritt auf und 80,00 US-Dollar abwärts reichen, darunter in den Bereich des Ausbruchsniveaus um 78,00 US-Dollar und den dort verlaufenden EMA 50. Gelingt bereits an dieser Stelle eine nachhaltige Stabilisierung, würden rasch wieder Long-Positionen in den Fokus rücken, Ziele sind weiterhin an den Verlaufshochs aus Oktober 2021 bei 86,68 US-Dollar vorhanden, darüber würde der dreistellige Bereich um 100,00 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken. Geht es dagegen unter 76,00 US-Dollar abwärts, müsste der EMA 200 bei aktuell 73,19 US-Dollar als weiterer Support aushelfen.