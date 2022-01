Heute wird sich Fed-Chef Jerome Powell anläßlich seiner Neunominierung vor dem US-Senat äussern - und sein Redetext ist bereits veröffentlicht. Eines wird daraus klar: Jerome Powell sieht inzwischen die Bekämpfung der Inflation als oberstes Ziel, gleichzeitig betont er die Stärke der US-Wirtschaft und des US-Arbeitsmarkts. All das istziemlich hakwish und unterstreicht einmal mehr die Aussagen aus dem FOMC-Protokoll, dass die Fed die Zügel schneeller straffen will. Gestern ein saftiger rebound der US-Indizes - der Nasdaq war zwischenzeitlich -2,7% im Minus und drehte dann noch ins Plus. Das war aber bislang nur eine technische Erholung aus einer überverkauften Lage - mehr aber noch nicht. Die Fed wird weiter ihre Linie fahren und damit vor allem Liquditäts-Assets (Tech, Kryptos etc.) unter Druck halten..

