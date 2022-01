DAX - Verlaufshoch am 10er-EMA? Nach dem vorheirgen Kursrutsch bis zum 50er-EMA im DAX, könnte sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten neuen Abwärtstrend befinden. In diesem Fall könnte der DAX nicht nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen und würde leicht über dem 10er-EMA wieder nach unten abdrehen. Ein Kursrückgang unter den 10er-EMA würde dabei auf neue Schwäche hindeuten und einen Rücklauf zum 50er-EMA erwarten lassen. Aktuelle Lage Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 14.806,03€ Hebel 14,98 Ask 11,58 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.919,99€ Hebel 14,98 Ask 9,58 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. DAX im Short-Modus. DAX bei 15.900 Punkten. Indikatoren short. Anlaufmarken nach oben bei 15.900, 16.000, 16.100 und 16.290 Punkten. Nach unten bei 15.800, 15.700, 15.650, 15.600, 15.550, 15.260 und 15.000 Punkten. Gaps nach unten bei 14.621, 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang November bis Anfang Januar aufwärts. Gebert-Börsenindikator (Januar) Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen). (Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.) Big Picture DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 16.300/16.400 Punkten langfristig mit fallenden Kursen erwartet. Sentiment DAX (Woche 02) Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten. VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (11. Januar 2022): Bei 18,77% (Vortag: 19,36%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) 1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Januar 2022): Bei 49 (Vortag: 51) Punkten, Modus "Neutral". (Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator) Seite 2 ► Seite 1 von 3



Gastautor: Ingmar Königshofen | 11.01.2022, 10:15

