Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse hält bei der Biontech-Aktie (ISIN: US09075V1026) der Aufwärtsimpuls an. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Biontech-Aktie markierte am 10. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel der Wert am 05. November auf ein Tief bei 207,51 USD zurück. Er fiel am 06. Januar intraday unter dieses Tief ab und setzte auf dem Aufwärtstrend seit April 2020 auf. Gestern löste sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze von diesem Trend. Allerdings liegt bei 247,54 USD mit dem EMA 200 und dem kurzfristigen Abwärtstrend seit 29. November bereits wieder ein wichtiger Widerstandsbereich.