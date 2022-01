11:05 Uhr Depot für die Inflation: Auf die Preismacht der Großen setzen wallstreet:online Zentralredaktion | Kommentare

09:45 Uhr Videoausblick: Das wird Jerome Powel heute sagen! Markus Fugmann | Unternehmensnachrichten

08:29 Uhr Gold freundlicher Martin Siegel | Kommentare

08:00 Uhr Caledonia Mining Corporation Plc Notification of relevant change to significant shareholder globenewswire | Weitere Nachrichten

07:30 Uhr Transaction in Own Shares globenewswire | Weitere Nachrichten

01:00 Uhr Lupaka Acquires Three Potential Gold Properties in Oregon, USA globenewswire | Weitere Nachrichten

10.01.22 NuVista Energy Ltd. Announces Operational Update With Record Production and Significant Debt Reduction for the Fourth Quarter of 2021 globenewswire | Weitere Nachrichten

10.01.22 Osisko Announces Preliminary Q4 2021 Deliveries and Provides 2021 Recap and Portfolio Update globenewswire | Weitere Nachrichten