GR Silver Mining: So geht es 2022 weiter!

GR Silver Mining: Jede Menge operative Fortschritte

Doch dieses Jahr des Grauens bietet auch Chancen, denn operativ hat sich eine Menge bei GR Silver Mining getan. Die direkt benachbarten Projekte Plomosas und San Marcial behandelt das Unternehmen künftig wie eines. Für „beide“ liegt bereits jeweils eine Ressourcenschätzung vor (siehe hier), die kumuliert auf 46,3 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „indicated“ sowie 33 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „inferred“ kommt. Insofern kann man dem Markt bereits etwas vorweisen. Allerdings ist das Potenzial insbesondere auf Plomosas, wo bereits eine beträchtliche Infrastruktur besteht, deutlich höher. Denn hierbei handelt es sich um eine ehemalige Mine. Hinzu kommen mit La Tigra und der früheren Goldmine La Trinidad, die sich noch bis 2018 in Produktion befand, zwei weitere Projekte in diesem Rosario Mining-Distrikt im Westen Mexikos.

GR Silver Mining: Neue Ressourcenschätzung 2022

Dieses Jahr steht die weitere Exploration von Plomosas/San Marcial im Fokus. UNternehmensgründer und CEO Marcio Fonseca hat nicht ausgeschlossen, dass man dieses Jahr bereits eine neue Ressourcenschätzung für die Ressource auf Plomosas vorlegen kann. Insofern können Anleger hier mit regelmäßigen News rechnen. Hinzu kommt, dass der Silberpreis seinen Boden erreicht haben könnte. Da nun die Zinskatze der Federal Reserve aus dem Sack ist, rechnen viele Analysten damit, dass Gold und Silber nicht mehr so stark unter Zinserhöhungsszenarien leiden. Hinzu kommt, dass die Stärkephase des US-Dollar vorerst vorbei sein könnte. Zuletzt konnte der Greenback wichtige charttechnische Marken nicht mehr überwinden.