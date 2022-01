Amazon zählt ganz klar zu den Profiteuren der Corona-Pandemie, aber auch bereits zuvor verbuchte der US-Konzern stetige Gewinnzuwächse, das schlug sich entsprechend positiv in dem Kursverlauf der Aktie nieder. In der Spitze erreichte das Papier Mitte letzten Jahres einen Wert von 3.773 US-Dollar, eine volatile und grobe Seitwärtsbewegung wurde bereits ein Jahr zuvor etabliert. Innerhalb dieser Spanne hält sich die Aktie noch immer auf, bislang konnte der EMA 50 auf Wochenbasis jedoch immer wieder als zuverlässiger Support in Erscheinung treten. Diesmal allerdings nicht, in der abgelaufenen Handelswoche kam es zu einem Bruch dieser markanten Unterstützung.

Neutraler Handelsbereich

Solange sich die Amazon-Aktie unterhalb des EMA 50 bei aktuell 3.308 US-Dollar bewegt, sind Rückfallrisiken in den Bereich des Supports um 2.900 US-Dollar allgegenwärtig. Aber erst eine Auflösung der laufenden Handelsspanne dürfte größere Impulse auf der Unterseite aktivieren, in diesem Zusammenhang wären anschließende Abschläge zurück auf den EMA 200 tendierend zu 2.600 US-Dollar stark anzunehmen und würden sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Um hiervon bestmöglich und ohne Abschläge beim Hebel zu profitieren, könnte beispielsweise das Faktor Zertifikat Short auf Amazon WKN MA4V86 zum Einsatz kommen. Eine rasche Rückkehr mindestens über ein Kursniveau von 3.350 US-Dollar könnte den drohenden Abverkauf verhindern und für Zugewinne an 3.483 Punkte sorgen. Darüber wäre ein Test der Rekordstände aus dem abgelaufenen Jahr um 3.773 US-Dollar vorstellbar.