Tilray wusste in der Vergangenheit mit seinen Quartalsergebnissen nicht immer zu überzeugen, dementsprechend groß war auch die (An)Spannung unter Anlegern und Investoren vor dieser Veröffentlichung.

Dieses Mal wusste Tilray durchaus positiv zu überraschen. Das Unternehmen wies einen Gewinn aus. Auf die Quartalsergebnisse gehen wir detailliert in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein. An dieser Stelle möchten wir uns auf das aktuelle Chartbild konzentrieren.

Der Markt reagierte zunächst sehr positiv auf die Zahlen. Tilray ging mit einem satten Tagesplus von knapp 13 Prozent aus dem gestrigen Montagshandel. Allerdings konnte die Aktie dabei das anfängliche Niveau der Kursgewinne nicht bis zum Ende des Montagshandels halten.

Bekanntlich macht eine Schwalbe noch keinen Sommer und so wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen (müssen), was die gestrigen Kursgewinne wert sind.

Aus charttechnischer Sicht hatte Tilray gestern die Gelegenheit, den Widerstand bei 8 US-Dollar zu knacken und so ein wichtiges Kaufsignal zu generieren. Die Aktie scheiterte jedoch mit dem Vorhaben und orientierte sich im Anschluss wieder gen Süden. Wichtige Unterstützungen lassen sich im Bereich von 7,0 US-Dollar und 6,3 US-Dollar lokalisieren.

Kurzum. Tilray hat sehr ordentliche Zahlen abgeliefert. Der Aktienkurs legte daraufhin zu. Tilray scheiterte jedoch an wichtiger Stelle (Bereich um 8,0 US-Dollar). Aktuell zieht sich die Aktie wieder zurück. Im besten Fall bleibt der Rücksetzer auf 7,0 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, könnten noch einmal die 6,3 US-Dollar in den Fokus des Marktes geraten. Auf der Oberseite muss es für Tilray über die 8,0 US-Dollar gehen, um eine Entspannung herbeizuführen.