Die Linde-Aktie (ISIN IE00BZ12WP82) markierte mit knapp 309 Euro am ersten Handelstag des Jahres ein Allzeithoch. Seit der Fusion mit Praxair und der Umfirmierung zur PLC mit Sitz in Irland und Dual-Listing in New York gegen Ende 2018 hat sich die Aktie damit mehr als verdoppelt. Beim aktuellen Kurs von 296 Euro wird der Top Player für Industriegase und Engineering mit 152 Mrd. Euro und ist damit die Nummer 1 im DAX – vor SAP (143 Mrd. Euro) und Siemens (122 Mrd. Euro). Wer der Aktie auf diesem Niveau keine Riesensprünge mehr zutraut, verdient mit Zertifikaten bereits an einer Seitwärtsbewegung.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (Juni) Bei kontinuierlicher Kursentwicklung bis Jahresmitte kann das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HB12JH9 und dem Cap von 290 Euro bei einem Preis von 275,07 Euro maximal 14,93 Euro oder 12 Prozent p.a. erwirtschaften. Der Puffer beträgt knapp 7 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 unter dem Cap, erhalten Anleger die Lieferung einer Linde-Aktie.