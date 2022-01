Chevron geht steil!

Die Ölbranche scheint den Corona-Crash ganz gut verdaut zu haben, aktuelle notiert Chevron beispielsweise im Bereich der Verlaufshochs aus Anfang 2019 und versucht sich an einem Ausbruch über diesen Widerstand. Sollte dies mit einem weiter steigenden Ölpreis gelingen, könnten rasch die Verlaufshochs aus Anfang 2018 bei 133,88 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken und würde weiterhin ein Long-Investment interessant machen. Bestehende Positionen sollten allerdings nun enger abgesichert werden, hier wäre ein Niveau um 120,00 US-Dollar sinnvoll.

Stopps nachziehen!

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 127,00 US-Dollar dürfte das favorisierte Kurspotenzial an 133,88 US-Dollar freisetzen und würde sich für ein Folgeinvestment auf der Long-Seite anbieten. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD0Z9Y zum Einsatz kommen, die mögliche Renditechance beträgt in diesem Szenario weitere 35 Prozent. Der Schein dürfte im Wert auf ein Niveau von 2,17 Euro zulegen, eine Verlustbegrenzung bei bestehenden Long-Positionen kann dagegen um 120,00 US-Dollar angesetzt werden, ein Stück weit höher auch für frische Positionen. Ein Kursrutsch unter 110,00 US-Dollar würde allerdings die Chevron-Aktie in Bedrängnis bringen, Abschläge auf knapp unter 100,00 US-Dollar wären dann die Folge.