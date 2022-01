Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Paar GBP/USD Anfang 2021 bei 1,4250 GBP und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Diese reichte bis auf das Unterstützungsniveau aus 2020 um 1,32 US-Dollar abwärts, wo anschließend eine volatile Stabilisierungsphase und anschließender Trendwechsel vollzogen werden konnten. Nun hängt das Paar um den EMA 200 sowie dem übergeordneten Abwärtstrend fest, ein Ausbruch darüber könnte aber neuerliche Käufer in das Paar locken und einen Ausbau der Erholung forcieren.

Auf Pullback einstellen

Ein direkter Durchbruch über die beiden genannten Widerstände ist unwahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach wird eine volatile Seitwärtsbewegung vorerst einsetzen. Oberhalb der Kursmarke von 1,3650 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg zunächst an die Oktoberhochs bei 1,3834 US-Dollar merklich ansteigen, darüber könnte der Bereich um 1,39 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus bullischer Marktteilnehmer rücken. Unterstützungen findet das Paar bei glatt 1,35 US-Dollar vor, darunter am EMA 50 bei 1,3542 US-Dollar.