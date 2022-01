Goldaktien legen zu

Seite 2 ► Seite 1 von 3

24.12.21 Im Duisburger Hauptbahnhof bietet der Neurologe Ahmad-Mijtaba über Weihnachten einen 81-stündigen Impfmarathon an. Im Drei-Schicht-Betrieb sollen ohne Anmeldung auch Kinder geimpft werden. Dazu haben er und seine 15 Mitarbeiter mehrere Tausend Impfdosen von verschiedenen Herstellern bestellt. Pro Impfung werden über die Feiertage 36 Euro abgerechnet, so dass sich die Einnahmen der 16 Impfenden innerhalb von 81 Stunden auf mehrere 36.000 Euro belaufen.24.12.21: Bundesregierung stuft Spanien und Portugal wegen der hohen Inzidenzen als Hochrisikogebiete ein. Wenige Tage zuvor wurden die Länder wegen ihrer niedrigen Inzidenzen und hohen Impfquoten noch als vorbildlich dargestellt.25.12.21: Evangelische Kirchengemeinde in Lauffen am Neckar bietet am 25.12.2021 eine Impfung im Gemeindehaus an.26.12.21: Weltärztepräsident Ulrich Montgomery bezeichnet die Richter, die in Niedersachsen 2G im Einzelhandel gekippt haben als anmaßende „kleine Richterlein“.27.12.21: Bild.de: Obwohl sie in der Statistik stehen, sind viele „Corona-Patienten nicht wegen Corona in der Klinik“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 51.456 Euro/kg, Vortag 51.265 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.