Der Chemieriese BASF hat am 4. Januar 2022 überraschend einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Von Januar 2022 bis Ende 2023 will das Unternehmen rund drei Milliarden Euro in das Programm investieren. Nach Kurs vom 5. Januar 2022 hat der Rückkauf ein Volumen von fünf Prozent des Börsenwertes. BASF will die Aktien nicht etwa als Reservewährung für mögliche Zukäufe einbehalten, sondern dauerhaft aus dem Verkehr ziehen. Dadurch steigt der Gewinn pro Aktie bei den verbliebenen Anteilsscheinen. Meist stützt ein Unternehmen damit auch dauerhaft den Kurs. Für die BASF-Aktionäre dürfte zudem wichtig sein, dass das Rückkaufprogramm nicht auf Kosten der Dividenden gehen soll. Der Chemiekonzern will seine Linie beibehalten und in jedem Jahr die Dividende steigern.

Zum Chart

Die Rotation von Wachstumswerten hin zu Value-Aktien ist aktuell voll am Laufen und wird bei BASF noch von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms überlagert. Mit einem erwarteten KGV 2021 von 10 ist die BASF-Aktie der Prototyp einer Value Aktie. Vom partiellen Tief am 30. November 2021 bis zum gestrigen Schlusskurs konnte eine Kurssteigerung in Höhe von rund 16 Prozent verbucht werden. Mit einer Nettoverschuldung von 16,7 Milliarden Euro (per 30. September 2021) ist der Konzern auch nicht so zinssensitiv und kann die angekündigte Zinserhöhung leichter wegstecken. Seit Mai 2021 hat die Aktie von BASF eine Konsolidierung ausgebildet, die in Form eines Trendkanals im Chart abgebildet ist. Im Zuge der Veröffentlichung des Aktienrückkaufprogramms wurde dieser nach unten gerichtete Trendkanal überwunden. Der Kurs sollte nachhaltig über der Marke von 65 Euro bleiben, nachdem in den kommenden zwei Jahren der Gewinn pro Aktie aufgrund dieser Maßnahme gesteigert wird.