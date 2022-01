Etsy ist eine Plattform, die den Kauf von handgefertigten, einzigartigen und kreativen Produkten ermöglicht. Der zweiseitige Marktplatz unterstützt Verkäufer dabei ihre individuellen Waren wie zum Beispiel Schmuck und Accessoires, Kleidung, Schuhe, Möbel, Wohndeko, Kunst oder Spielzeug zu verkaufen.

Das Geschäft brummt

Das Geschäftsmodell von Etsy ist nicht kapitalintensiv und skaliert problemlos, die Margen sind hoch und die Branche befindet sich in einem Wachstumsmarkt. Das Unternehmen besitzt kein Inventar, daher sind Lagerhäuser, LKWs oder sonstige Logistikanforderungen überflüssig. Inventar und Logistik werden durch die Verkäufer verwaltet. Dadurch entfallen zusätzliche Kosten für das Unternehmen.

Aktuell tummeln sich auf der Plattform 7,5 Mio. Verkäufer, die mehr als 97 Mio. Produkte anbieten. Die Anzahl der Verkäufer hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

Dem stehen knapp 100 Mio. Käufer gegenüber, auch hier wurde auf Jahressicht ein Anstieg von 37,8 % erzielt. Davon sind 36,1 Mio. wiederkehrende Käufer. Diese Wachstumszahlen wurden durch Corona befeuert, zum Beispiel, weil der Bedarf an Masken explodiert ist. In Zukunft muss mit geringeren Wachstumszahlen gerechnet werden.

Die Gross Merchandise Sales (GMS) beliefen sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 auf 9,29 Mrd. USD. Die Umsätze (GMS) pro Käufer sind von 2019 auf 2021 um 25 % gewachsen.

Etsy verdient Geld, indem sie eine Provision (Take-Rate) in Höhe von 17 % von jeder durchgeführten Transaktion vereinnahmen. Daher besitzt das Geschäftsmodell auch eine Art eingebauten „Inflationsschutz“.

Diese positiven Eigenschaften spiegelt sich in den Fundamentaldaten wider. Der Umsatz stieg von 2012 bis heute von 75 Mio. USD auf 2,22 Mrd. USD. Durch positive Skaleneffekte stieg die Bruttomarge von 67 % auf 73 % und die operative Marge ist mit 21,7 % hoch. Der freie Cashflow lag in den letzten zwölf Monaten bei 582 Mio. USD, was einer Marge von 26 % entspricht.

Verglichen mit anderen Plattformen ist aber noch Luft nach oben vorhanden. Durch diverse Akquisitionen sind die langfristigen Schulden auf 2,27 Mrd. USD gestiegen, was aber im Verhältnis zu den Cashflows unbedenklich erscheint. Die Bilanz ist sauber.

Burggraben

Zweiseitige Marktplätze haben für die Betreiber derartiger Plattformen besonders große Vorteile, was das Geschäft von Etsy so besonders macht. In der Regel sind die Gewinnspannen sehr hoch. Ist ein Marktplatz erst etabliert, entfalten sich positive Netzwerkeffekte.

Je mehr aktive Käufer auf der Plattform sind, desto attraktiver wird sie für Verkäufer. Je größer die Auswahl an Waren, umso mehr potenzielle Käufer werden angelockt. Beide Seiten befeuern sich gegenseitig.

Wichtig zu verstehen ist, dass Unternehmen nicht mit diesem Wettbewerbsvorteil geboren werden, er entsteht mit der Zeit. Das ist auch bei Etsy der Fall. Der Netzwerkeffekt verstärkt sich mit zunehmender Größe. Ein weiterer positiver Faktor ist, dass das Wachstum infolge der einbehaltenen Gebühren von den Verkäufern finanziert wird. Die Größe des Endmarktes legt letztlich der Käufer fest. Wo eine Nachfrage besteht, folgt mit der Zeit auch ein Angebot.

Anpassungsfähigkeit

Das Retail und E-Commerce-Geschäft ist eines der härtesten überhaupt. Veränderungen sind eine Konstante, wie das Amen in der Kirche. Für Etsy stellt das allerdings kein Problem dar. Durch die Millionen von dezentralisierten „Herstellern“ (Verkäufer/innen) ist eine schnelle Anpassung aufgrund der Veränderung der Nachfrage in kürzester Zeit möglich. Etsy selbst muss dafür gar nichts unternehmen.

Warum das Geschäftsmodell von Etsy so attraktiv ist, kann mit den Worten von Warren Buffet wie folgt zusammengefasst werden: “The Best Business is a Royalty on the Growth of Others”, also „Das beste Geschäft ist eine Lizenzgebühr für das Wachstum anderer".

Ausblick

Was ist ein fairer Preis für Etsy?

Wie viel kann Etsy in Zukunft verdienen?

Was ist der Markt bereit dafür zu bezahlen?

Was offenbart der Blick auf den Chart?

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com (am 10.01.2022) und wurde von Tobias Krieg verfasst