Kaffee ist eine Erfolgsgeschichte, die kein Ende zu nehmen scheint. Erstmals erwähnt wird der Begriff bereits im Jahr 900 in Aufzeichnungen aus der Region Kaffa im Südwesten Äthiopiens. Ähnlich wie beim Tee wurden die Blätter und getrockneten Kirschen mit heißem Wasser aufgegossen und dann getrunken. Während seines späteren Siegeszuges durch die arabische Welt und das Osmanische Reich veränderte sich die Zubereitung. Im 16 Jahrhundert entstanden in Istanbul die ersten Kaffeehäuser, wo die Bohnen geröstet, gemahlen und mehrfach in Wasser aufgekocht wurden. Als Mitbringsel von Reisen durch den Orient erfreute sich das koffeinhaltige Bohnengetränk bald auch im westlichen Europa großer Beliebtheit, so dass im 17. Jahrhundert Kaffeehäuser in Venedig, London, Wien und Paris öffneten – in Deutschland machte Bremen 1673 den Anfang. Mittlerweile wird Kaffee nicht nur überall auf der Welt getrunken, sondern als ISSpresso auch im Weltraum.

Wachstum ohne Ende

Trotz der langen Geschichte steigt der weltweite Konsum immer noch an. Während in den Jahren 2011/2012 der weltweit knapp 8,5 Mio Tonnen an Bohnen aufgebrüht wurden, sind es mittlerweile über 9,8 Millionen Tonnen. In Venedig, Wien und Paris mag man stolz auf die jeweils eigene Kaffeekultur sein, der Motor des Wachstums liegt jedoch mittlerweile in Asien. Nach Japan, eigentlich bekannt für seine Teezeremonie, wird mittlerweile mehr Kaffee importiert als nach Frankreich und Italien. In China ist der Kaffeekonsum zwischen 2008 und 2018 um über 1000 Prozent gestiegen, weswegen vor allem die Big Player auf diesem am schnellsten wachsenden Kaffee-Markt der Welt vielversprechende Investmentchancen bieten.

Kaffeekonsum in China

Auch wenn es bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Kaffeehäuser in der Gegend um Shanghai gibt, blieb das koffeinhaltige Heißgetränk bis fast in die Gegenwart hinein eine absolute Rarität im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Den späten Siegeszug verdankt das warme Genussmittel der jetzigen Generation der Millennials. Die zwischen 1981 und 1996 geborenen machen einen Viertel der heutigen Bevölkerung Chinas aus und gehören vielfach der neuen Mittelschicht an. Durch die Öffnung Chinas in der jüngeren Vergangenheit hat diese Generation ein größeres Interesse an der westlichen Kultur und ihrer Produkte – und somit auch am Kaffee.