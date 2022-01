Erste Bohrungen auf URU in Planung

Max Resource plant für dieses Frühjahr ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm. Die neue Entdeckung URU (Abbildung 2) wird das erste Ziel sein. Derzeit ist auf URU eine großräumige LiDAR-Vermessung im Gang, die insgesamt eine Fläche von 290 km² erfassen soll. Auf der Basis der exakten topographischen Daten will Max dann fünf Bohrziele entlang einer Vererzungsstruktur niederbringen, die sich entlang von 15 Kilometer verfolgen lässt. Parallel laufen Umwelt-Grundlagenuntersuchungen, die eine Voraussetzung für Bohrgenehmigungen darstellen.

Brett Matich, CEO von Max Resource kommentierte die neuen Lizenzen wie folgt: „Mit den 19 Bergbaukonzessionen, die wir in Kolumbien 2021 erhalten haben, besitzt Max Resource mehr Lizenzen als jedes andere Unternehmen in Kolumbien. Das ist ein bedeutender Meilenstein für Max und ebnet den Weg für Bohrgenehmigungen.“

Max Resource will zudem die regionale Exploration des 90 km langen Kupfer-Silber-Gürtels Cesar Nord fortsetzen. Ein Schwerpunkt wird die Erweiterung der hochgradigen, 3,7 km langen Zone Conejo mit durchschnittlich 4,9 % Kupfer (2 % Cutoff) bilden. Ebenso möchte Max Resource die 48 km² große Zone URU durch entsprechende geophysikalische Untersuchungen vergrößern.

Abbildung 1: CESAR-Projekt im Nordosten Kolumbiens

Abbildung 2: 90-km-Kupfer-Silber-Gürtel CESAR Nord

Die Entdeckung Conejo von Max (März 2021) erstreckt sich inzwischen über 3,7 km Streichlänge mit einem Durchschnittsgehalt von 4,9 % Kupfer und ist in alle Richtungen offen. Bis dato reichen die Mächtigkeiten von 0,5 bis 20,0 m, mit Spitzenwerten von 12,5 % Kupfer und 126 g/t Silber.

Die Entdeckung URU (April 2021) befindet sich 30 km südlich von Conejo und ist inzwischen auf 48 km² gewachsen und in alle Richtungen offen. Max hat fünf signifikante Bohrziele entlang der 15 km Streichlänge identifiziert. Die Mächtigkeit der Mineralisierung reicht von 10 bis 25 Metern und kann vertikal über 500 Meter verfolgt werden, mit Spitzenwerten von 14,8 % Kupfer und 132 g/t Silber. Max Resource besitzt vier zusammenhängende Konzessionen, die 70 km² der URU-Zielzone abdecken.

Fazit: Max Resource gehört zu den echten „New Frontier“ Explorern. Als First Mover steht dem Unternehmen das gesamte Cesar-Becken im Nordosten von Kolumbien offen. Die regionale Exploration hat innerhalb nur eines Jahres zur Generierung von aussichtsreichen Zielen geführt. Die Kupfergehalte in Schlitzproben sind extrem hochgradig und nicht selten zweistellig, was für sedimentäre Lagerstätten nicht überraschend ist. In diesem Jahr will Max Resource erstmals mit Bohrungen beweisen, welches Potenzial im Nordosten von Kolumbien steckt. Der Kupferreichtum ist in der Tat bemerkenswert. Als nächstes wollen die Investoren Bohrungen und Bohrergebnisse sehen. Sie sind die harte Währung, die der Markt jetzt erwartet.

