Roblon Chairman Sells 6,825 Shares; Connected Company Buys 6,825 Shares (PLX AI) – Roblon Chairman Jørgen Kjær Jacobsen sells 6,825 shares for nearly DKK 1 million.Raskier A/S, a company connected to Jørgen Kjær Jacobsen, buys 6,825 shares for nearly DKK 1 million (PLX AI) – Roblon Chairman Jørgen Kjær Jacobsen sells 6,825 shares for nearly DKK 1 million.

Raskier A/S, a company connected to Jørgen Kjær Jacobsen, buys 6,825 shares for nearly DKK 1 million

