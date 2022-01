Wie erwartet kam heute die Inflation in den USA mit +7,0% - ist das wirklich ein Grund für eine Party der Aktienmärkte? Vor allem das "Team transitory" spielt wieder einmal das Spiel "hätte schlimmer kommen können" - man hat also die Hoffnung, dass der Gipfel bei der Inflation erreicht ist. Aber die Daten sprechen eine andere Sprache. Die Fed, das wurde heute einmal mehr durch Fed-Mitglied Loretta Mester klar, wird die Geldpolitik zügig straffen und damit absehbar den Märkten Liquidität entziehen. Wie lange also wird die Party der Märkte andauern? Rückenwind geben heute die fallenden Anleiherenditen (Short Squeeze im Anleihemarkt) - vor allem den Tech-Werten im Nasdaq..

