(PLX AI) – Geberit FY revenue CHF 3,460 million vs. estimate CHF 3,430 million.

Management expects an operating cashflow margin of around 31% for the business year 2021 Wertpapier

