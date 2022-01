Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,57 € , was eine Steigerung von +5,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Inflation ist im Dezember auf 7 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 1982. Die großen US-Indizes zeigten sich davon aber am Mittwoch uneinbedruckt. Die Inflation lag im Rahmen der Erwartungen und nach Ansicht mancher Analysten ist auch eine verschärfte Geldpolitik der Fed auch schon in den Kursen eingepreist. Zudem dürfte sich der Trend von Wachstums- zu Value-Aktien weiter verstärken. Der Dow Jones beendete den Handel gestern mit einem Plus von 0,11 % bei 36.290 Punkten, während der S&P 500 0,28 % höher bei 4.726 Punkte schloss. Der Technologieindex Nasdaq 100 legte sogar um 0,38 % auf 15.905 Punkte zu. Die steigende Inflation in Verbindungen mit Corona bremste heute die weitere Kurserholung an den deutschen Börsen aus. Der Dax eröffnete mit einem Minus von 0,31 % bei 15,959 Punkten und rutschte damit wieder unter die Marke von 16.000 Punkten. Gute Nachrichten aus China schoben auch den Kurs von Tesla an.