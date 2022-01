Daimler-Calls mit 83%-Chance bei anhaltender Aufwärtsbewegung

Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte 12-Monatshoch bei 77 Euro überwinden und danach auf 78 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Mit einem Kursanstieg von 53 Prozent zählte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen 12 Monaten zu den stärksten Werten im DAX. Die Ankündigung des Unternehmens, in wenigen Monaten ein Elektroauto mit einer Reichweite von 1.000 Kilometer pro Ladung auf die Straße bringen zu wollen, verlieh dem Aktienkurs vor allem am Jahresbeginn zusätzliche Aufwärtsdynamik.