Excellon Resources Inc. (TSX:EXN; NYSE:EXN; FRA:E4X2) hat bei Nachfolgebohrungen zur Erweiterung seiner Platosa Mine in Mexiko in der Zone 817 unterhalb von Manto 623 eine Zone mit hochgradiger Silbermineralisierung identifiziert. Der beste Abschnitt enthielt 2.490 g/t Silberäquivalent ("AgEq") auf 2,9 Metern (1.430 g/t Ag, 12,0 % Pb, 21,7 % Zn) und 5.089 g/t AgEq auf 0,4 Metern (4.035 g/t Ag, 25,2 % Pb, 11,8 % Zn).

Weitere Höhepunkte waren 3.905 g/t AgEq auf 1,8 Metern (2.398 g/t Ag, 14,2 % Pb und 33,2 % Zn) in EX21UG760; 2.124 g/t AgEq auf 2,8 Metern (1.267 g/t Ag, 7,5% Pb und 19,0% Zn) in EX21UG812; 4.939 g/t AgEq auf 0,9 Metern (4.060 g/t Ag, 29,7 % Pb, 3,3 % Zn) in EX21UG769 sowie 3.158 g/t AgEq auf 1,0 Metern (2.956 g/t Ag, 6,1 % Pb und 1,3 % Zn) in EX21UG770.