Gestern war der Nasdaq nach den Zahlen zur US-Inflation noch der beste der US-Indizes - heute aber geht es wieder deutlich bergab, trotz etwas niedrigerer US-Erzeugerpreise, die anfangs die Aktienmärkte noch beflügelt hatten. Aber im weiteren Handelsverlauf dann die Drehung - und das macht durchaus Sinn: lange hieß es seitens der Bullen immer "don´t fight the Fed" - und das gilt aber eben auch dann, wenn die Fed so explizit auf die Bremse tritt. Die Bekämpfung der Inflation durch eine restriktivere Geldpolitik ist nun oberste Priorität der Fed, das hat heute die designierte Fed-Vizechefin Lael Brainard explizit klar gemacht! Besonders gefährdet sind und bleiben in diesem monetären Klimawandel hoch bewertete und unprofitable Tech-Unternehmen, die besonders häufig im Nasdaq zu finden sind..

