EDF Cuts Nuclear Output Estimate for 2022 (PLX AI) – EDF revised its nuclear output estimate from 330 - 360 TWh to 300 – 330 TWh for 2022.This revision is the result of the extension of the outage period for 5 of EDF's French nuclear reactors