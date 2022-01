Zinserhöhung – die FED wird aktiv

7 Prozent! Die US-Inflation schreibt einen Rekord auf Jahrzehnte, aber so richtig schockt es kurzfristig niemanden. Die Entwicklung geht seit einigen Monaten in diese Richtung. Für Aktionäre mindestens genauso wichtig: Die FED wird aktiv und wird die Zinsen in diesem Jahr wohl mehrfach erhöhen. Für die Aktienmärkte ergibt sich eine komplett neue Situation. Buy the Dip war gestern? Daniel erklärt es ausführlich im Video. Mehr zu unserem Angebot via feingoldresearch.de. Wir führen derzeit 5 erfolgreiche Musterdepots, die die jüngsten Turbulenzen sehr gut überstanden haben.

Die Omikron-Angst an den Börsen hielt nur wenige Tage und 2022 wurde die Pandemie längst von der Notenbankpolitik in den USA verdrängt. Damit rücken Risiken in den Fokus, die lange niemand sehen wollte.