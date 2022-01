Microsoft hat im Jahr 2021 im Jahresvergleich den Umsatz um 18 Prozent auf 168,09 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Nettogewinn konnte sogar um 38 Prozent auf 61,27 Milliarden US-Dollar angehoben werden. Auch als Folge des Aktienrückkauf-Programms konnte der verwässerte Gewinn pro Aktie um 40 Prozent auf 8,05 US-Dollar steigen. Seit der Bestellung von Satya Nadella zum CEO von Microsoft im Februar 2014 gewann der Softwarekonzern seine länger vermisste Agilität zurück. Der aktuelle CEO steht für komplette Neuaufstellung der Produkte. Das Programmpaket Office lässt sich beispielsweise komplett über die Cloud nutzen. Mit Azure hat Microsoft zudem einen der größten Cloud-Anbieter für Unternehmen aufgebaut. Azure verwandle sich zum Computer für die Welt, nachdem Microsoft die Cloud um Hybridfunktionen erweitert hat. Die Marktkapitalisierung von Microsoft liegt aktuell bei fast 2,5 Billionen Dollar.

.

Zum Chart

.

Seit der Veröffentlichung der Q1 Zahlen am 26. Oktober 2021 gab es bis zum 22. November 2021 in der Spitze einen Kurszuwachs in Höhe von 10 Prozent auf 349,67 US-Dollar. Damit markierte der Software-Riese wieder ein neues All Time High. Seit dem Erreichen des All Time Highs verlor der Kurs von Microsoft im Zuge der breiten Marktkorrektur an Höhe und erreichte am 13. Januar ein partielles Tief bei 304,00 US-Dollar. Aktuell ist eine Flucht von risikoreichen Technologiewerten mit hohen KGVs hin zu Qualitätswerten mit stabilem Cash-Flow zu beobachten. Aufgrund des gestrigen Kursverlustes in Höhe von 4,24 Prozent reiht sich die Notierung im untersten Bereich des Trendkanals ein. Dazu gesellt sich auch die Kernunterstützung am Level von 305,76 US-Dollar. In Abhängigkeit des Grades der „Einpreisung“ der strafferen US-Geldpolitik sind am breiten Markt noch Rücksetzer zu erwarten, die sich negativ auf den Mikrosoftkurs auswirken können. Bleibt dies im Rahmen, sollte der Bereich rund um die Kernunterstützung bei 305,76 US-Dollar halten.