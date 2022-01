Die Fed wird die Geldpolitik schnell und heftig straffen - und damit entsteht ein völlig neues Spiel für Aktien! Vereinfacht formuliert: was zuvor aufgrund der Liqudidität der Notenbanken gestiegen ist, wird durch den Abzug dieser Liquidität wieder fallen (vor allem: zu teure und unprofitable Tech-Unternehmen). Damit rücken Aktien aus jenen Sektoren in den Fokus, die von den Investoren im Rahmen der Notenbanken-Geldschwemme weitgehend gemieden worden waren (vor allem aus dem Bereich Value). Wenn Geld absehbar wieer etwas kosten wird, spielen Bewertungen wieder eine Rolle - und die Geldströme fließen in jene Aktien, deren Bewertungen noch vernünftig sind! Heute beginnt mit den US-Banken die US-Berichtssaison..

