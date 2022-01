Mit einem Kursanstieg von 58 Prozent zählt die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen 12 Monaten zu den stärksten Werten im DAX. Die Ankündigung des Unternehmens, in wenigen Monaten ein Elektroauto mit einer Reichweite von 1.000 Kilometer pro Ladung auf die Straße bringen zu wollen, verlieh dem Aktienkurs vor allem am Jahresbeginn zusätzliche Aufwärtsdynamik.

Da Experten für das Jahr 2022 generell von einer robusten Ergebnisentwicklung der europäischen Autobranche ausgehen, bekräftigten sie in den jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 102 Euro (Goldman Sachs) die Kaufempfehlungen für die Daimler-Aktie. Eine Investition in die als stark unterbewertet eingestufte Aktie könnte somit durchaus interessant sein.