Maersk Q4 Earnings Much Better Than Consensus Expectations (PLX AI) – Maersk Q4 revenue USD 18,500 million vs. estimate USD 17,450 million.Q4 adjusted EBITDA USD 8,000 million vs. estimate USD 7,000 millionQ4 adjusted EBIT USD 6,800 million vs. estimate USD 5,800 millionThe strong result in the quarter … (PLX AI) – Maersk Q4 revenue USD 18,500 million vs. estimate USD 17,450 million.

Q4 adjusted EBITDA USD 8,000 million vs. estimate USD 7,000 million

Q4 adjusted EBIT USD 6,800 million vs. estimate USD 5,800 million

The strong result in the quarter reflects the continuation of the exceptional market situation within Ocean caused by the global disruptions to the supply chains, which have led to further increase in container freight rates, the company said

