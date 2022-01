Nagarro Gives 2022 Guidance Better Than Expected (PLX AI) – Nagarro revenue for 2022 is expected to be in the region of EUR 700 million, higher than consensus of EUR 688 million.Outlook FY gross margin 28%Outlook FY adjusted EBITDA margin 14% (PLX AI) – Nagarro revenue for 2022 is expected to be in the region of EUR 700 million, higher than consensus of EUR 688 million.

Outlook FY gross margin 28%

Outlook FY adjusted EBITDA margin 14% Wertpapier

